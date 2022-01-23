İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ, TUZLAMA ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Haberler
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İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ, TUZLAMA ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa istikametinde bir servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa istikametinde bir servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı. Kazada servis minibüsü sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ, TUZLAMA ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ, TUZLAMA ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ'NDE SERVİS MİNİBÜSÜ, TUZLAMA ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tragger, Güncel, Haber

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