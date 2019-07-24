İSTANBUL - FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR GECE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

/İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor. İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak. Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması bekleniyor

Görüntü dökümü:

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-Dronla köprüdeki çalışmaların havadan görüntüsü

-Köprü'nün genel görüntüsü

-Köprüde yapılan çalışmalar

-Çalışmalarla ilgili Anonslar

-Köprüden çift taraflı görüntü



Kaynak: DHA