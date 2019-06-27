İSTANBUL-FSM'DEKİ ÇALIŞMA İSTANBUL TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ -1

FSM Köprüsü'nde devam eden çalışmalar nedeniyle İstanbul trafiği de olumsuz etkilendi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanırken, yolcuların mağdur olmaması için metrobüslerde sefer sayısı arttırıldı.

FSM Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde, dün akşamdan itibaren başlayan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar boyunca ulaşım, diğer yönden, 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak yapılacak. FSM Köprüsü'nde gidiş ve gelişteki şeritlerin azaltılmasının ardından gün boyu trafik yoğunluğu yaşandı. Köprüye gidişte, her iki yönde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. FSM Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu İstanbul'un geneline de etki etti. Sürücülerin, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Köprüsü'nü tercih etmesi araç trafiğinin kilometrelerce uzamasına yol açtı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK

İstanbul genelinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar da otobüslere binerken sıkıntı yaşadı. Otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar gelen otobüslerin dolu olması yüzünden binemezken, bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kaldı. Metrobüs hattında ise, mesai çıkışında vatandaşların mağdur olmaması için sefer sayılarının arttırıldığı görüldü.

"DİĞER KÖPRÜYÜ DE KULLANDIM, AŞIRI YOĞUN"

FSM Köprüsü'nde yaşanan yoğunluktan dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih eden bir sürücü "Yaklaşık 45 dakikadır yoldayız. FSM Köprüsünün bakıma alınmasından sonra trafik bayağı yoğunlaştı. Ben diğer köprüyü de kullandım, aşırı yoğun. Daha önce yarım saat civarında karşıya geçiyordum" dedi. Trafikte ilerlemekte zorluk çektiğini belirten bir başka sürücü ise "FSM Köprüsünde çalışma olduğu için trafik çok yoğun. Yaklaşık 1 saate Bakırköy'den buraya anca gelebildim. Genelde FSM Köprüsü'nü kullanıyordum. Bugün buraya gelmek zorunda kaldım" diye konuştu. Bir taksi sürücüsü ise, "2,5 saattir yoldayım, Bahçeşehir'den buraya geliyorum. Diğer günlerde yarım saat 45 dakikada karşıya geçiyordum. Sabahleyin 3 saat trafikte kaldım. Çok fena trafik var. Böyle bakım mı olur Allah aşkına. İstanbul halkına günahtır."

"52 GÜN İSTANBULLULARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Etiler'den Bodrum'a tatile gitmek üzere yola çıkan ve Zincirlikuyu,15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde trafikle karşılaşan Mühdiye Samancı,"2 saattir yoldayız. Etilerden çıktık Bodrum'a ailecek tatile gidiyoruz." derken, Halil Tokmakoğlu ise, "Aşırı bir kalabalık vardı. Duraklarda da aynı şekilde kalabalık var. Şu an için nasıl çözüme ulaştıracaklar bilemiyorum. Ciddi bir süreç bekliyor önümüzde. 52 gün İstanbulluların Allah yardımcısı olsun. Buna bir formül üretmeleri lazım. Bugün İSTOÇ'dan karşıya geçecektim Ümraniye'ye, yaklaşık 2 buçuk saate geçtim. Araçla geçtim. Araç trafiği yoğun. Dönüşte Metrobüsü kullanmak zorunda kaldım ama onun da kalır yanı yok. Yoğun." diye konuştu.

Kaynak: DHA