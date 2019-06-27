İSTANBUL-FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İSTANBUL-FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL-FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında köprüdeki eski asfalt ekipler tarafından kazınıyor.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. 52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Kazıma işlemi sona erdiğinde asfaltlama yapılacak.

Kaynak: DHA
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