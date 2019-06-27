İSTANBUL FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.
Kaynak: DHA
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