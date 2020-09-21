"Istanbul Fringe Festival" başladı Türkiye'de ilk kez geçen yıl düzenlenen "Istanbul Fringe Festival", ENKA Sanat sponsorluğundaki dijital açılış performansıyla başladı.

Türkiye'de ilk kez geçen yıl düzenlenen "Istanbul Fringe Festival", ENKA Sanat sponsorluğundaki dijital açılış performansıyla başladı.

Festivalin açılış performansı "Hal" (Status), Istanbul Fringe Festival'in YouTube kanalından yayınlandı.

Performanstan önce YouTube hesabı üzerinden açıklamada bulunan festivalin sanat yönetmeni Emre Yıldızlar, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve dünyadan yüzün üzerinde sanatçıyı, 20 farklı gösteriyi İstanbul'un 18 farklı mekanında 4 bine yakın seyirciyle buluşturduk. Açıkçası bu kadar büyük bir ilgiyi biz de beklemiyorduk." dedi.

Yıldızlar, festivalin bu sene dijital ortama taşındığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu sene hepimizin bildiği gibi küresel bir salgınla karşı karşıya kaldık. Festivali fiziksel olarak dilediğimiz gibi gerçekleştirmenin mümkün olmadığını anlayınca alternatif yollar aradık. Bu esnada sanatçıların bu dönemdeki kaygılarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalıştık. Ekiplerin hepsi tekrar sahneye ne zaman çıkacakları konusunda endişelerini ve karşı karşıya kaldıkları maddi engelleri dile getirdiler. Aslında festivalin dijital mecralarda da olsa gerçekleşmesi konusunda bizi en çok sanatçılar cesaretlendirdi. Biz de pandemi döneminde üretmeyi ve bir araya gelmeyi bırakmak istemedik. Festivalin Türkiye'deki sanatçıları ve üretimleri yurt dışındaki sanatçılar ve festivallerle buluşturma hedefini koruduk. Sadece yöntemimizi değiştirmeyi seçtik."

ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı da sanatçıların heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "ENKA Sanat olarak alternatif ve yeni işler üreten genç sanatçıları desteklemek, üretimlerine katkıda bulunmak ve bu üretimleri birçok izleyiciyle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tüm dünyada alınan tedbirlerin kültür sanat alanındaki etkinliklerin dijital ortamda gerçekleştirilmesine sebep olduğunu belirten Ovalı, "İçinde bulunduğumuz bu koşullar bizlere sanata ve sanatçıya desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu noktada sadece kurumlara değil, sanatseverlere de büyük görev düşüyor. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeli, onları kucaklamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kareografisini Işıl Bıçakçı'nın hazırladığı "Hal" performansında Demet Aksular, Emre Olcay, Ferhat Güneş ve Ozan Akgün sahne aldı.

Performanslar ücretsiz olarak izlenebilecek

Bu yıl 21 - 27 Eylül'de gerçekleştirilecek Istanbul Fringe Festival 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle online ortama taşındı.

Festival kapsamında Türkiye'den ve yurt dışından toplam 16 ekibin performansları YouTube, Zoom, WhatsApp ve diğer sosyal medya mecralarından ücretsiz olarak gösterecek.

Bugün gerçekleştirilen açılışın ardından erişime açılan festivaldeki tüm gösteriler, hafta boyunca festivalin YouTube sayfasından izlenebilecek.

Fringe Festival Hakkında

"Alternatif", "keşfedilmemiş" ve "sınır" anlamlarına gelen Fringe'in hikayesi, 1947'de Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini "bir kenarda" sergileyen 8 ekip ile başladı.

Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü.

Bugün Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.

Istanbul Fringe Festival, tüm dünyada olduğu gibi çeşitliliği ve özgünlüğü İstanbul'un kent dinamiği ve çok kültürlü doğasıyla buluşturmak üzere yola çıkıyor.

Çoğulcu ve disiplinler arası bir temele dayanan Fringe, yeni ve dinamik olanı kültür ve sanat yoluyla arayan katılımcılarını, çoğulcu ve yenilikçi bir atmosfere davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı