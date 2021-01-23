İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin, savunma sanayi alanında önce kendisini yerli ve milli teknolojilerle üretimle geliştirip, daha sonra dostlarına da bu anlamda lojistik destek verebilecek bir noktaya geldiğini görüyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin, savunma sanayi alanında önce kendisini yerli ve milli teknolojilerle üretimle geliştirip, daha sonra dostlarına da bu anlamda lojistik destek verebilecek bir noktaya geldiğini görüyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada, dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik haklarının kesişme noktasında, önemli bir yerde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu bakımdan güçlü olmasını gerektiren bir coğrafi mecburiyet olduğunu ifade eden Şentop, binlerce yıllık tarihin, medeniyetin omuzlarına yüklediği büyük sorumluluklar ve tarihi mesuliyetler bulunduğunu vurguladı.

Şentop, bu açıdan önce yakın coğrafyasında komşularından başlamak üzere, bütün dünyada Türkiye'ye yönelik büyük beklentiler bulunduğunu ifade etti.

2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünyadaki uluslararası paradigmanın 20. yüzyılın sonlarında aslında çöktüğünü anlatan Şentop, "21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyanın başta bölgemizde olmak üzere yeniden şekilleneceği, yeni paradigmalarla şekilleneceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tabloda Türkiye müstakil ve güçlü, başta dostlarını himaye eden, onlara sahip çıkan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetinde." diye konuştu.

Bu üç kritik noktanın kesiştiği bir yerde Türkiye'nin güçlü olması gerektiğinin altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldır Türkiye'nin büyük bir uyanış içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun ilk adımı Türkiye'nin kendisine bir özgüvenle bakabilmesi, kendisine ve geleceğine güvenle bakabilmesiydi. Çok şükür bunu aştık. Ekonomik gelişmelerle de beraber, artık bugün Türkiye'nin savunma sanayi alanında da önce kendisini yerli ve milli teknolojilerle üretimle geliştirip, daha sonra dostlarına da bu anlamda lojistik destek verebilecek bir noktaya geldiğini görüyoruz.

30 yıldan fazla bir zamandır devam eden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorunu, 30 yılın sonunda nihayet Azerbaycan'ın yapmış olduğu bir hamleyle çözüldü. İşte bu hamlede Türkiye'nin aslında ona vermiş olduğu manevi destek çok önemliydi. Manevi desteğin dışında da son zamanlarda aslında harp paradigmalarını değiştiren Türkiye'nin savunma sanayi alanında atmış olduğu adımların büyük faydalarını, etkilerini de görmüş oldular."

"Türkiye yerlilik ve millilik oranını yüzde 100'e ulaştıracak bir kararlılığa sahiptir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amerika Birleşik Devletleri'nin efsanevi Dışişleri Bakanı Kissinger'ın, "Gücünüzün gölgesi masaya düşmedikçe masadan sonuç almanız mümkün değildir." sözünü hatırlatarak, "İşte Türkiye, sadece ekonomik anlamda değil, savunma sanayi alanında da gücünün gölgesinin masaya düştüğünü gördüğü, sadece kendimizin değil dostlarımızın da bunu gördüğü bir noktada. İşte bunun somut bir misalini az sonra denizle mavi vatanla buluşturacağımız İstanbul Fırkateyni'yle göreceğiz." ifadesini kullandı.

Şentop, bu kıymetli eserin oluşmasında öncülük, liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen komutanlara, mühendislere, işçilere teşekkür etti.

"Türkiye, yüzde 70'leri aşan bu yerlilik ve millilik oranını yüzde 100'e yakın zamanda ulaştıracak bir kararlılığa sahiptir." diyen Şentop, başta şehitler olmak üzere Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve istikbal davasında mücadele eden, emek sarf eden gazilere ve vatan için mücadele eden herkese teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük