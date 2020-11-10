"Istanbul Fintech Week" etkinliği

Finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin kapsamlı etkinliklerinden Istanbul Fintech Week (IFW) devam ediyor.

Finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin kapsamlı etkinliklerinden Istanbul Fintech Week (IFW) devam ediyor.

9 Kasım'da başlayan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan etkinlik; "Payments Summit", "Blockchain Fest", "Digital Banking Summit", "Insurtech Summit and Startup Day" ve "AI in Finance Summit" başlıklarında 5 zirveye ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin ikinci gününde; blockchain teknolojisine ilişkin çeşitli konular alanında uzman katılımcılarla birlikte ele alındı.

AVA Labs Üst Yöneticisi (CEO) Emin Gün Sirer, etkinlikte yaptığı konuşmada, merkez bankalarının dijital paranın faydalarını fark etmeye başladığını belirterek, "Henüz yeterli derecede konuya eğilmiş değiller. FED'in bu konuda heyecan verici adımlar attığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük adımların atılacağını göreceğiz. Merkez bankalarının dijital paralar konusunda kaydedecekleri ilerlemeleri büyük bir heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte startup ekosistemi de ele alınacak önemli konular arasında yer alıyor. Gerçekleştirilecek olan Startup Day'de uzmanlar dünyada ve Türkiye'de startup ekosisteminin gelişimini değerlendirecek ve gelecek öngörülerini paylaşacak. 12 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte ayrıca 6 farklı ülkeden (İsveç, İsviçre, Kazakistan, Fransa, Singapur ve Türkiye) seçilen girişimler yatırımcılarla buluşturulacak ve bu girişimcilere sunum yapma fırsatı sunulacak.

Ele alınacak bir diğer konu da "Insurtech" yapılanmaları olacak ve bu yapılanmaların etkisi uzman konuşmacıların sunumlarıyla değerlendirilecek.

Öte yandan, yapay zeka tabanlı çözümler; daha iyi müşteri deneyimi, maliyet etkinliği, karar mekanizmaları ve veri öngörüleri alanlarında finansal hizmetleri güçlendiriyor. IFW kapsamında 13 Kasım'da düzenlenecek "AI in Finance" zirvesinde yapay zekanın fintek çözümlerini gelecekte kullanım örnekleri ile nasıl etkinleştireceği incelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık