İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı Yangında çok sayıda işçi yaraladı İstanbul Finans Merkezi'nin şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı.

23.05.2020 05:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 05:41

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı

Yangında çok sayıda işçi yaraladı

İSTANBUL - İstanbul Finans Merkezi'nin şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangında çok sayıda işçi yaralandı.

Ümraniye'de yer alan finans merkezi şantiyesinin işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. 02. 30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek barakaları sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye,ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alev alan barakalar içinde kalan işçiler tahliye edilirken aralarında yaralanan olduğu öğrenildi. Olay yerinde itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. Yansın çıkan finans merkezi ise havadan görüntülendi.

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Şenol Güneş Metin Oktay Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp İzmir Rusya Pakistan
Şu an buradasınız: İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 05:42:07. #1.15#
title