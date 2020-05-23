İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı Yangında çok sayıda işçi yaraladı Yangın çıkan finans merkezi havadan görüntülendi İstanbul Finans Merkezi'nin şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı.

23.05.2020 04:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:20

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı

Yangında çok sayıda işçi yaraladı

Yangın çıkan finans merkezi havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Finans Merkezi'nin şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangında çok sayıda işçi yaralandı.

Ümraniye'de yer alan finans merkezi şantiyesinin işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. 02. 30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek barakaları sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye,ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alev alan barakalar içinde kalan işçiler tahliye edilirken aralarında yaralanan olduğu öğrenildi. Olay yerinde itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. Yansın çıkan finans merkezi ise havadan görüntülendi.

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Haber
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Rusya İzmir Pakistan
Şu an buradasınız: İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 04:21:37. #1.14#
title