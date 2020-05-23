İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
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İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ağarması ile ortaya çıktı.

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
23.05.2020 06:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:26

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ağarması ile ortaya çıktı. Finans Merkezinde çıkan yangın alanı havadan görüntülendi.

Ümraniye'de İstanbul Finans Merkezi içinde bulunan çimento yapım merkezinde büyük çaplı yangın çıktı. Gece saat 2.30 sıralarında çıkan yangının boyutu günün ağarması ile ortaya çıktı. Yangın dolayısıyla işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner bölümünde çökme meydana geldi. Yangında şantiyede kalan 5 kişi yaralandı. Şantiyede kalan işçilerin bayram izni dolayısıyla önceden şantiyeden ayrılması olası bir faciayı önledi. Çimento yapım merkezinin yangından sonraki hali drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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