İstanbul Finans Merkezi şantiyesi alev alev yandı: 5 Yaralı
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İstanbul Finans Merkezi şantiyesi alev alev yandı: 5 Yaralı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesi alev alev yandı: 5 Yaralı Yangın sırasında panikleyen bazı işçiler konteynerlerden atalayarak yaralandı İstanbul Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

23.05.2020 05:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 05:58

İstanbul Finans Merkezi şantiyesi alev alev yandı: 5 Yaralı

Yangın sırasında panikleyen bazı işçiler konteynerlerden atalayarak yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının işçilerin kalmış olduğu konteynerlerde başlamasıyla birlikte konteyner içinde kalan işçiler yardım çığlıkları attı. Yangından kurtulmak için pencerelerden atlayan işçiler ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangında 5 işçi yaralanırken itfaiye ekiplerinin yangını ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yangın Ümraniye'de Şenol Güneş Bulvarı'nda bulunan İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ekipleri ve acil servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan şantiyeye müdahale ederek yaralıları acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri şerit çektikten sonra geniş güvenlik önlemleri alarak yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Yangının işçilerin kalmış olduğu konteynerlerde başlamasıyla birlikte konteyner içinde kalan işçiler yardım çığlıkları attı. Yangından kurtulmak için pencerelerden atlayan işçiler ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın görgü tanıklarından olan işçiler ise,"Biz gece ekibiydik inşaatta çalışıyorduk. Sahur için geldiğimizde de her yer alevdi. İçeriden bağrışma sesleri geliyordu. Camlara vuruyorlardı bizi kurtarın diye. Hemen hemen 4 -5 kişi içerideydi. Aldığımız duyumlara göre camdan atlamış yaralanmışlar. Normalde burada 300 kişi kalıyor bayram dolayısı ile 50 kişiye kadar düştük. İşçiler bayrama gitmeseydi can kaybı olurdu. Büyük faciadan döndük" diye konuştu.

Öte yandan İtfaiye ekiplerinin yangın ile ilgili geniş çaplı çalışması devam ediyor.

İstanbul Finans Merkezi şantiyesi alev alev yandı: 5 Yaralı

Kaynak: İHA

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