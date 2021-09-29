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İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de inşaat halindeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de inşaat halindeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yapımı süren İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale etmek için itfaiye ekibi sevk edildi.

İnşaat malzemelerinin yanması nedeniyle yükselen dumandan bazı işçiler etkilendi. İşçilere ambulansta müdahale edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN
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