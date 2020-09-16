İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı
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İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı

İstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı.

İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı
16.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:50

İstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı.

İstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı. Vali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından toplantıya dair görüntü ve fotoğraflar paylaştı. Yerlikaya, paylaşımının üzerine şu notu düştü: "Filyasyon Kurulu olarak 4. Kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Korona virüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor."

(İHA)

Kaynak: İHA

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