İstanbul Film Festivali çevrim içi film gösterimlerine şubat seçkisi ile devam ediyor
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İstanbul Film Festivali çevrim içi film gösterimlerine şubat seçkisi ile devam ediyor

26.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:35
İstanbul Film Festivali çevrim içi film gösterimlerine şubat seçkisi ile devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yeni seçkisi, 5-28 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yeni seçkisi, 5-28 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşan şubat seçkisinin gösterimleri "filmonline.iksv.org" adresinden izlenebilecek.

Seçkide aralarında Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli "Tenere", Jean-Pierre Jeunet ve Marc Caro'nun kült filmi "Şarküteri" ve Yunanistan'ın Oscar adayı "Elmalar"ın bulunduğu birçok yapım yer alacak.

Gösterimler, saat 21.00'de başlamakla birlikte, gösterime açık kaldıkları 5'er gün boyunca seyredilebilecek. Türkçe altyazılı gösterilecek filmlere yalnızca Türkiye'den erişilecek.

"İKSV Film Online" mobil uygulamasından da izlenebilecek olan seçki filmlerinin tarihleri şöyle:

"Yaramaz Çocuk" 5-10 Şubat, "Annem Savaşa Gidiyor" 6-11 Şubat, "Elmalar" 7-12 Şubat, "Relic" 12 -17 Şubat, "Yuva" 13-18 Şubat, "Gözyaşlarının Tuzu" 14-19 Şubat, "Alelade Bir Yuva" 19- 24 Şubat, "Şarküteri" 20- 25 Şubat, "Sovyet Bahçesi" 21- 26 Şubat, "Tenere" 26 Şubat-3 Mart, "Prens" 27 Şubat-4 Mart, "Odadaki Yetişkinler" 28 Şubat - 5 Mart.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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