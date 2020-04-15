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Fatih Terim, DHA, Güncel

İSTANBUL Fatih Terim Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

SPOR Fatih Terim Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırımTecrübeli teknik adam, son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladıİSTANBUL DHAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yapılan koronavirüs (COVID-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

15.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:19
İSTANBUL Fatih Terim Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

SPOR Fatih Terim Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

Tecrübeli teknik adam, son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

İSTANBUL DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yapılan koronavirüs (COVID-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı, 'Hekimler uygun görürse kan vermeye hazırım. Uzun süren testlerim sonucunda ilk negatif test sonucumu aldım. Bana bir şey olmaz demeyin ve kendinize dikkat edin dedi.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef, alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları da değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm insanlara şifa diliyorum. Yaklaşık 1.5 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. Hiç kolay değildi ama Allah'a şükürler olsun. Bugün ilk kez negatif sonucu aldım. Son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soruya bu vesileyle yanıt vereyim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama inanıyorum ki yeni hayatlarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman bu ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el el atlatacağız. Hayatta her şeyin yeri doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. Lütfen, kendimize, sevdiklerinize, tüm etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları dikkatli uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Elim kalbimde, sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum.

İSTANBUL Fatih Terim Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

Kaynak: DHA

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