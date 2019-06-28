İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FATİH'te başına poşet geçirilerek çıplak bir şekilde öldürülmüş olarak bulunan Tacikistan uyruklu kadın Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Fatih, İskenderpaşa mahallesi, Horhor caddesi, Tayyereci Orhan sokak üzerinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen olayda Firuza Akhmedova(24) adlı kadının evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede çıplak olarak kadının başına poşet geçirildiği tespit edilmişti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Firuza Akhmedova'nın öldürüldüğü gece son olarak cep telefonundan görüştüğü 4 kişinin ismi belirlendi. Polis kimliklerini tespit ettiği bu kişileri dün Bursa'da gözaltına aldı. Afganistan uyruklu İbrahim S.(19), Nader T.(21) Yunus M.(24) ile Türk olan Mücahit B.(21) gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen 4 şüpheli polis tarafından sorguya alındı. Sorgulamanın ardından 4 şüphelinin kadını neden öldürdüklerinin ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA