Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
İstanbul'un Fatih ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray çevresindeki bazı eğlence mekanlarında eş zamanlı genel asayiş denetiminde bulundu.
Mekanlarda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, şüpheli görülen kişilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.