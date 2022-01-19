Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbul'un Fatih ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray çevresindeki bazı eğlence mekanlarında eş zamanlı genel asayiş denetiminde bulundu.

Mekanlarda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, şüpheli görülen kişilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi

Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi

Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi

Fatih'teki eğlence mekanlarına asayiş denetimi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, İstanbul, Asayiş, Fatih, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title