İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı
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İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı

FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı.

26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:03
İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı

FATİH'te trafikte tartışan ve eden iki sürücüyü memuru ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde giden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek, tartıştığı sürücünün yanına gitti. Tekme atarak diğer sürücüye saldıran sürücüye çevredekilerle birlikte zabıta memuru müdahale etti. Zabıta memuru öfkeli sürücüyü buradan uzaklaştırarak, kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı
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