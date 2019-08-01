İSTANBUL- FATİH'TE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI

FATİH'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Barış B. bıçakla yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı olayı şöyle anlattı

Aksaray'dan bu tarafa doğru arkadaşlar koşturuyordu. Birinin üzeri kanlıydı. Bıçaklandı arkadaş. Belli bir yere kadar koşamadı yere düştü. Üstü başı kan içindeydi. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur. Sonra ambulans geldi. Ambulans gelince de arkadaşı aldı götürdü. Diğer arkadaşları da taksiye binip hastaneye gitti.

Kaynak: DHA