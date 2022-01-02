İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI - Haberler
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İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradıErtan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)-FATİH'TE metruk binada başlayan yangın önce bitişiğindeki binanın çatısına ardında aynı sokakta bulunan 2 binaya daha sıçradı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL-Fatih'te metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL, (DHA)-FATİH'TE metruk binada başlayan yangın önce bitişiğindeki binanın çatısına ardında aynı sokakta bulunan 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kocamustafa Paşa Mahallesi, Tarakçı Hüsnü Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alev topuna dönen binanın bir duvarı sokağa devrildi. Yangın ilk olarak yan binanın çatısına sıçradı. Daha sonra ise aynı sokaktaki iki binaya daha sıçradı.

YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

Yangın kısa sürede metruk binayı sararken, alevler yan binanın çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binaya sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Metruk binanın içerisinde ağaç ve ahşap parçalarının fazla olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yangın, binanın hemen karşısında bulunan ahşap binaya sıçradı. Vatandaşların uyarısı üzerine itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını söndürdü.

ALEVLER 3 BİNA SONRAKİ METRUK BİNAYA SIÇRADI

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı sırada, alevler yangının çıktığı binanın 3 bina ilerisindeki metruk binaya sıçradı. İtfaiyenin çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri, binanın çatısında başlayan yangını hemen ekiplere bildirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

İSTANBUL-FATİH'TE METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI

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