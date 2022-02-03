İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan, daha önce Fatih Belediyesi tarafından "tehlikeli yapı" olarak belirlenen 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hakkında yıkım kararı alınan söz konusu binanın daha önce de yandığı öğrenildi.

İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Haber

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