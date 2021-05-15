Zeytinburnu'nda şampiyonluk coşkusu
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Zeytinburnu'nda şampiyonluk coşkusu

Zeytinburnu'nda şampiyonluk coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın şampiyonluğu İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde de büyük coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde de büyük coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek, 2020-2021 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde birçok siyah-beyazlı taraftar sokağa indi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarla takımların 16. şampiyonluğunu kutladı. Polis ekipleri grubun dağılması yönünde uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
Şampiyonluğu halay çekerek kutladılar
Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu
Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
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