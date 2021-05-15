Zeytinburnu'nda şampiyonluk coşkusu

Beşiktaş'ın şampiyonluğu İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde de büyük coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde de büyük coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek, 2020-2021 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde birçok siyah-beyazlı taraftar sokağa indi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarla takımların 16. şampiyonluğunu kutladı. Polis ekipleri grubun dağılması yönünde uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı