Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Balat'ta silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü.

FATİH Balat'ta silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü.  

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Fatih Balat'ta bulunan Çınçınlıçeşme Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki silahlı grup karşı karşıya geldi. Silahlarını çeken taraflar dakikalarca çatıştı. Silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Çok sayıda araç ve binaya kurşun isabet ettiği belirlendi.

"ÇOK SİLAH SESİ DUYDUK PENCEREYE ÇIKAMADIK KORKUDANö

Yaşanan çatışmayı anlatan esnaf Kamil Taşdelen, "Geçen sene de aynısı oldu. Dün burada 10 tane araca zarar verdiler. Daha 1 ay oldu aracı alalı, üzerinde 12 yerinde kurşun var" diye konuştu. Taşdelen, "Biz içerideydik bu araç bize siper oldu. Cana bir şey olmadı malla kurtardık. Bütün mahalleli tedirgin. Savaş alanı gibi çoluk çocuk siper alıyor yerlere yatıyor" dedi. Ahmet Uysal ise aracındaki kurşun izlerini göstererek, " İki grup var burada bizi devamlı rahatsız ediyorlar. Kalabalık bir gruptu, çok silah sesi duyduk pencereye çıkamadık korkudan. Bir sürü araca zarar geldi" şeklinde konuştu. 

ÇATIŞMA ANI KAMERADA Öte yandan çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Görüntülerde, çatışmaya giren gruptan biri siyah aracın arkasında durarak ateş ediyor. Bir süre ateş eden kişi daha sonra kaçtığı görülürken, polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. 

 


- İstanbul
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ataşehir'de ısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
Ataşehir'de ısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:53:29. #1.16#

title