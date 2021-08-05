İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Ozan URAL/ İstanbul( DHA)Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.

Kamera: Ozan URAL/ İstanbul( DHA)

Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin önce vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle kurtarmaya çalıştı. Ardından itfaiyenin gelmesiyle üst katlarından kurtarılan ve dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarda tedavi edildi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Çevredeki vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN: ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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