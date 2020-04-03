İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı Sultanbeyli'de kahvehanede buluşan 3 kişiye polis tarafından işlem yapıldı İstanbul'un Fatih ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek bir araya gelip kumar oynayan 25 kişiye biner lira para cezası verildi.

İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı

Sultanbeyli'de kahvehanede buluşan 3 kişiye polis tarafından işlem yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek bir araya gelip kumar oynayan 25 kişiye biner lira para cezası verildi. Sultanbeyli'de de 3 kişi kıraathanede buluştukları gerekçesi ile aynı cezaya çarptırıldı.

Alınan bilgilere göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, COVİD- 19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, önceki gün Aksaray'da bulunan bir iş yerinin kumarhaneye çevrilerek oyun oynatıldığını tespit etti. Söz konusu adrese gece saatlerinde baskın düzenleyen emniyet ekipleri, yapılan denetimlerde, ruhsat belgesi bulunmayan iş yerinde 25 kişinin kumar oynadıklarını belirledi. Baskın yapılan iş yerinin çöp kutusunda bir silah ele geçiren polis, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve yasa dışı kumar oynatan işletme sahibi Şerafettin B. (51)'ye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan, çöp kutusunda ele geçirilen ruhsatsız silahın sahibi Orhan A.'ya "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Salgına yönelik il genelinde alınan tedbirleri ihlal edip kumar oynayan 25 kişiye ise "Kanununa Muhalefet" suçundan biner TL idari para cezası uygulandı.

Fatih Aksaray'da kumarhaneye çevrilen iş yeri mühürlenirken, dün akşam Sultanbeyli'de de bir kahvehanede üç kişi hakkında işlem yapıldı. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu gören polis, içerideki 3 kişiye 392'şer lira tutarında idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA