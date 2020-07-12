İSTANBUL-FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
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İSTANBUL-FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Fatih'te gece saatlerinde bacaklarından vurulmuş halde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldıOlay, Atikali Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

İSTANBUL-FATİH'TE 2 KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
12.07.2020 02:47 | Son Güncelleme: 12.07.2020 02:57
Fatih'te gece saatlerinde bacaklarından vurulmuş halde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Atikali Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre Keskin Dede Çıkmazı Sokak'ta yaralı halde 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polis bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hasan Arı ve Erdem Gökçen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir kovan izine rastlanılmadı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

- Hasırcıoğlu

Kaynak: DHA

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