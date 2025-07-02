İstanbul FATİH elektrik kesintisi! 2 Temmuz Fatih elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Fatih elektrik kesintisi listesi! 2 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Temmuz günü İstanbul Fatih ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Fatih elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Fatih elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Fatih elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-07-02 00:01:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, SİMSAR, TOMRUKÇU, UYGAR sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk bölgelerinde 02/07/2025 00:01:00 - 02/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-02 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ALİ NÂKİ, DOĞAN, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 02/07/2025 09:00:00 - 02/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.