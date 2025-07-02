İstanbul FATİH elektrik kesintisi! 2 Temmuz Fatih elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Fatih elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-02 00:01:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, SİMSAR, TOMRUKÇU, UYGAR sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk bölgelerinde 02/07/2025 00:01:00 - 02/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ALİ NÂKİ, DOĞAN, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 02/07/2025 09:00:00 - 02/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.