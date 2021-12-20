Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı - Haberler
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Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te park içinde bulunan elektrik trafosu patladı.

FATİH'te park içinde bulunan elektrik trafosu patladı. Patlamada o sırada çalışma yapan 3 işçi yaralandı.

Patlama, saat 14: 00 sıralarında Seyit Ömer Mahallesi'nde bulunan Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde bulunan trafo bakım yapıldığı esnada patlama meydana geldi.  İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakım için içeride bulunan 3 BEDAŞ personeli patlama sırasında yaralandı. Yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şiddetli bir patlama sesi duyduğunu söyleyen Aynur Kara, "Okula giderken patlama oldu. Ben çöp kovası patladı sandım. Şiddetli bir şekilde bom sesi duydum" dedi. Ekipler trafoda inceleme yaparken, ilk belirlemelere göre patlamanın kısa devre sonucun meydana geldiği tahmin ediliyor.


Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Fatih'de trafo patladı: 3 işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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