İSTANBUL Ezan sistemini tasarlayan mühendis; Her ezandan sonra şifre değişsin
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İSTANBUL Ezan sistemini tasarlayan mühendis; Her ezandan sonra şifre değişsin

Ezan sistemini tasarlayan mühendis; Her ezandan sonra şifre değişsin'Yedek frekans oluştursun''Havaya yapılan yayınlarda şifre kırılabilir'Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) ?

23.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:12

Ezan sistemini tasarlayan mühendis; Her ezandan sonra şifre değişsin

'Yedek frekans oluştursun'

'Havaya yapılan yayınlarda şifre kırılabilir'

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) ? Türkiye'de merkezi ezan sisteminin şifresini tasarlayan Elektronik Mühendisi Vahap Ünalan, her ezandan sonra sistemdeki şifrenin değiştirilmesi ve havaya yapılan yayınlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce şarkı çalınmasını değerlendiren Türkiye'de merkezi ezan sisteminin şifre sistemini tasarlayan Elektronik Mühendisi Vahap Ünalan, sistemin 28 yıl önce kurulduğunu ve çok eski olduğunu aktardı.

'AMÖTÖR KİŞİLER DE ŞİFREYİ KIRABİLİR'

Camilerde kullanılan sistemin eski olduğu için bu şifrenin yüksek teknoloji bilgisine gerek olmadan amatör kişilerce de basit bir telsiz kullanılarak kırılabileceğin belirten Ünalan, bu yüzden camilerdeki anons yayın şifreleme sisteminin mutlaka yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

'HAREKET HALİNDE OLAN KİŞİ BULUNAMAZ'

Telsizle şifreyi kırıp sisteme giren kişi o anda hareket halindeyse onu bulma imkanının olmadığını ifade eden Ünalan, 'Şehirlerin karmaşık bina yapısı nedeniyle bu kişi hareket halinde bulunamaz, sürekli kayma olur' dedi.

'ŞİFRE ZOR OLMALI'

Belirlenen şifrenin de kırılmasının zor olmasını tavsiye eden Ünalan, 'Değişen şifre bir öncekiyle bir olmamalı. Ayrıca havaya yapılan her yayın mutlaka çözülecektir o yüzden bundan vazgeçilmelidir. Çözülmeyen tek şifre havaya hiç verilmemiş şifredir. Hiç kullanılmamış bir şifre algoritması oluşturup bunu kimsenin bilmemesi lazım. Şifrenin içinde olduğu bilgisayarı da internetten uzak tutmak gerekiyor. Ayrıca dış bağlantısı olmamalı' diye konuştu.

'YEDEK FREKANSA İHTİYAÇ VAR'

Yedek bir frekans sistemine ihtiyaç olduğunu ve herkesle paylaşılmaması gerektiğini söyleyen Vahap Ünalan, 'Ülkede kaos olduğunda sistemde panik düğmesi bulunur o düğmeye bastığınız anda vericiler önceki bilgilerin hepsini unutuyor. Bir anda hepsi ayrı bir frekansa ve algoritmaya geçiyor ve şifrenin çözülmesi için haftalar gerekiyor' diye konuştu.

Herhangi bir camide bir günde 5 vakit ezan için aynı frekans ve şifreyle bağlantı sağlandığını belirten Ünalan, bu şifrenin zamanla çözülmesinin kolay olduğunu aktardı.

İSTANBUL Ezan sistemini tasarlayan mühendis; Her ezandan sonra şifre değişsin

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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