İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ
İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ
İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ
İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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