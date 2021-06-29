İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilirken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı