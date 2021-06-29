İSTANBUL-EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.