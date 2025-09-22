İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 22-23 Eylül İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: EMNİYETTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 22.09.2025 15:20:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 22.09.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185