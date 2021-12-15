İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Haberler
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan gecekonduya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası gecekonduda hasar meydana geldi.

Yangın Eyüpsultan, Çırçır Mahallesinde saat 23.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dicle Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekondunun çatısından alevlerin yükseldiğini gören komşular bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gecekonduda hasar meydana geldi. Gecekondudan yükselen alevler vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde gecekondunun çatısının alevli bir şekilde yandığı görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

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