Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonetin gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonetin gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Şen Sokak'ta su taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak, aşağıda kalan bir gecekondunun üzerine devrildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü ve gecekonduda yaşayan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

 Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı

Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title