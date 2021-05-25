İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE ( geniş haber)Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul/DHAEyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE ( geniş haber)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul/DHA

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir bina sakininin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldi. Yan binada oturan bazı vatandaşlar da camlardan hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

CAMLARDAN HORTUMLARLA MÜDAHALE

Yangın Eyüpsultan, Merkez Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sayfiye Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Bu sırada yan binada oturan bazı vatandaşlar da camlardan hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın en üst katında oturan ve dumandan etkilenen bir kadının kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Ayrıca yangın çıkan binada oturan yaşlı bir kişi ise mahalle sakinlerinin yardımıyla komşularının evine götürüldü. Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE - Haberler
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