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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN-2

EYÜPSULTAN'da üç katlı binanın çatısında yangın çıktı.

EYÜPSULTAN'da üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Eyüpsultan, Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında sabah saatlerinde bina sakinleri uyurken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin uyarısıyla bina sakinleri dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, çatıda büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.

ÜST TARAFTAN TUTUŞMUŞTU

Mahalle sakini Ali Turgur, "Yangın çıktı, oraya koştuk. Evde yatanlar vardı, annesi ve oğlu vardı.  Onları kaldırdık dışarıya çıkardık. Kimseye bir şey olmadı hepsi dışarıda. O sırada doğalgazı kestik. Üst taraftan tutuşmuştu" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Çatıdan yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ali Turgut röportaj

- Haber detay


- İstanbul

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