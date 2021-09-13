İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN-2

Eyüpsultan, Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında sabah saatlerinde bina sakinleri uyurken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin uyarısıyla bina sakinleri dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, çatıda büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.

ÜST TARAFTAN TUTUŞMUŞTU

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