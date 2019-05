Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların dijital çağın gereklerine adapte olabilmesi için eğitim çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız için pazara giriş, marka ve e-ticaretle ilgili eğitimler veriyoruz. İnşallah başta İstanbul esnafımız olmak üzere büyükşehirlerdeki esnaf ve sanatkarımızı e-ticaret konusunda daha etkin, ihracatçı olan esnafa dönüştüreceğiz." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, sermayesini emeğiyle birleştiren esnaf ve sanatkarların, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının temel taşı olduğunu ifade ederek, esnaf ve sanatkarların her birinin ülke ekonomisi için ayrı ayrı kıymetli olduğunu söyledi.

İstanbul esnafının Türkiye için büyük bir önem taşıdığını anlatan Pekcan, esnafın hem Türkiye'de iç pazara hem de turistlere hizmet verdiğini hatırlattı.

"Ulaştırma sektöründe çalışan esnafımızın araçlarını yenilemesi için ÖTV muafiyeti getirdik"

Devreye aldıkları "Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi" vizyonu doğrultusunda esnafın rekabet gücünü artırmak için ilgili bakanlıklarla gerekli çalışmaları yürüterek birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Pekcan, şunları söyledi:

"Esnafımızın işini büyütmesinde en büyük engel karşılaştıkları yüksek faiz oranlarıydı. Şu anda esnafımız bir yıldan kısa vadeli kredilerde sadece yüzde 7, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 8 faizle kredi kullanabilmekte. Bu şekilde yaklaşık 546 bin esnafımıza kredi sağladık. 40 milyar lira civarında kredi bakiyesi bulunuyor esnafımızın...Bunun dışında ulaştırma sektöründe çalışan esnafımızın araçlarını yenilemesi için ÖTV muafiyeti getirdik.

Emekli olduğu halde kendi işini yürütmeye devam eden esnaf ve sanatkarlarımızı Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinden muaf tuttuk. Genç girişimcilerimize destek olmak için 3 yıla kadar ve 75 bin liraya kadar olan gelirleri gelir vergisinden muaf tuttuk. Ayrıca basit usulde ticari kazanç sağlayan esnaf ve sanatkarlarımıza gelir vergisi matrahında yıllık 11.000 Türk lirası indirim imkanı getirdik. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarımız için attığımız daha birçok adım var ve atmaya devam edeceğiz."

"Büyükşehirlerdeki esnafı ihracatçı olan esnafa dönüştüreceğiz"

Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnaf ve sanatkarın destekçisi olduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanlığı olarak Erdoğan'dan aldıkları destekle esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için ihracatın önemine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Daha yüksek katma değerli ihracat yapmamaz gerekmektedir. Biz de bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın da ihracatçı olabilmesi için Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Pazara Giriş ve Markalaşma Destekleri'ni geliştirmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda esnaf ve sanatkarlarımız için pazara giriş, marka ve e-ticaretle ilgili eğitimler veriyoruz. İnşallah başta İstanbul esnafımız olmak üzere büyükşehirlerdeki esnaf ve sanatkarımızı e-ticaret konusunda daha etkin, ihracatçı olan esnafa dönüştüreceğiz."

"İBB'nin başında Yıldırım'ın olacak olması İstanbul için şanstır"

Bakan Pekcan, dünya ticaretinin dijital dönüşüm yaşadığı günümüzde İstanbul'daki esnafın da dijitalleşerek Türkiye ekonomisin lokomotifi olmaya devam edeceğini ifade ederek, 23 Haziran seçimlerinin esnaf ve sanatkarlar için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

"23 Haziran seçimleri hepimiz için çok önemli. Artı, bu kapsamda İBB'nin başında her zaman icracı kimliğiyle ön planda olmuş olan ve esnaf ve sanatkarımızın problemleriyle her zaman yakinen ilgilenmiş olan, -iftar sofrasında yanımda yine sizin sorunlarınızı bana iletiyordu- Sayın Binali Yıldırım'ın olacak olması Türkiye için de İstanbul için de bir şanstır. Ben buradan kendilerine seçimde başarılar diliyorum ve hayırlı olmasını diliyorum."

"Bize 1 gelene 10 geliriz"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Cumhuriyet tarihi boyunca esnafa en fazla desteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde sağlandığını ifade ederek, Erdoğan'a hitaben, "Allah size yapacağınız hizmetlerde güç versin ve sizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, ramazan ruhunun AVM'lerde değil esnaf sofralarında daha iyi hissedildiğini söyledi.

Esnafın vefalı insanlar olduğunu ifade eden Akgül, "Bize 1 gelene 10 geliriz. Biz 17 senede 1 istedik siz 10 verdiniz. Hiç merak etmeyin bugün de esnafımız sizin yanınızdadır." dedi.

Kaynak: AA