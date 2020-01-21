: İstanbul-eşi için 40 günde 20 kilo verdi

21.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:35

Eşi için 40 günde 20 kilo verdi

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da yaşayan Melahat Erol'a 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 20 yıl şeker hastalığıyla mücadele eden, 9 ay ise diyaliz tedavisi gören talihsiz kadına, yaşam elini uzatan kişi ise eşi Ümit Erol oldu. Fedakar eş, karısına böbreğini verebilmek için 40 günde 20 kilo verdi.

İstanbul'da yaşayan Melahat Erol'a 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konuldu. 20 yılın ardından kalp rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılan talihsiz kadında böbrek yetmezliği hastalığının başladığı belirlendi. Doktorlar tarafından diyalize yönlendirilen ev kadını Melahat Erol, 9 ay burada tedavi gördü. Eşinin hastalığına üzülen Ümit Erol ise böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Yapılan tetkiklerde kilosunun bu duruma engel olduğunu öğrenen esnaflık yapan Ümit Erol, 40 gün gibi kısa bir sürede 20 kilo verdi. 95 kilodan 75 kiloya kadar düşen fedakar eş, karısı için ameliyat masasına yattı. Nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunan Melahat Erol ise eşine minnettar.

"KANA KANA SU İÇSEM DİYORDUM"

Diyalize girmekten çok korktuğunu ve bu dönemde birçok şeye hasret kaldığını anlatan Melahat Erol, "O an başka bir şey düşünemedim. Ama benim için kaçınılmazdı, 9 ay boyunca diyalize girdim. Eşim beni diyalize götürüp getirdi. Su içmeyi çok özlemiştim, 'bir göl olsa da kana kana su içsem' diyordum. Şimdi gönül rahatlığıyla su içebiliyorum. Ara sıra sevdiğim yemekleri yiyip kendimi ödüllendiriyorum. Her şey şimdi daha da güzel" dedi.

Böbrek bağışlamak isteyenlerin korkmaması gerektiğini ifade eden Erol, "Eşim bana böbreğini verdikten 3 gün sonra ayağa kalktı. Ben çok sağlıklıyım. Onun hiçbir sorunu yok. Şu anda sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Böbrek vermek isteyenler çekinmesinler. Bu Allah'ın bir emri. Allah 'birini ihtiyacı olana verin' diye 2 tane böbrek vermiş" diye konuştu.

'HİÇ EKMEK YEMEDİM, DÜZENLİ SPOR YAPTIM'

Eşi için önce 20 kilo veren ardından ise ameliyat masasına yatan fedakar eş Ümit Erol ise yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Eşime böbreğimi vermeye karar verdiğimde 95 kiloydum. 'Bu kiloyla böbreğini veremezsin' dediler. Kilo vermeye kafama koyup 40 günde 20 kilo verdim. Hiç ekmek yemedim, düzenli yürüyüşümü yaptım. Hastanede tartıldım, 75 kiloya düştüğümü gördüm. Kilom düşünce doktorlar karar verip beni hemen nakle alabileceklerini söylediler. Ben de hemen ameliyat oldum. Benim için çok iyi oldu. Eşim de kurtuldu ben de kurtuldum. Herkesin böbreğini bağışlaması gerektiğini düşünüyorum."

DİYABET BÖBREK YETMEZLİĞİNE GÖTÜRÜYOR

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, şeker hastalığının böbrek sağlığını tehdit eden hastalıkların başında geldiğini belirterek, "Türkiye'de beslenmenin bozulması, egzersiz azlığı gibi nedenlerle kilolu insan sayısındaki artışa paralel Tip 2 diyabet sayısı artış gösteriyor. Buna bağlı olarak şeker hastalığı uzun vadede böbrek yetmezliğinin nedeni olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

BÖBREK VERİCİSİ İDEAL KİLOYA İNMELİ

Böbrek alıcısında kilonun nakle engel olmadığını anlatan Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, "Fakat zayıflaması alıcı kişinin genel sağlığı açısından da istediğimiz hedeftir. Böbrek vericilerinde ise durum farklı. Kişi bize başvurduğunda sağlıklı kilo aralığının dışındaysa vücut kitle indeksi yüksekse onlarda önce kilo verme sürecini yürütüyoruz. Kilosu sağlıklı aralığa girdikten sonra, mevcut kiloda kalacağına ikna da olmuşsak böbrek vericisi olmasına izin veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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