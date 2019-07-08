İSTANBUL- ESENYURT'TA YOL ÇÖKTÜ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Esenyurt'ta dere ıslah çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi, caddenin tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Olay sabah saatlerinde Erzurum Kongre Caddesi üzerinden meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan köprü altında belediye ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları yürütüyordu. Bu sırada yolda çökme meydana geldi. Yolun bir kısmında meydana gelen yaklaşık 2 metrelik çökme nedeniyle caddeye güvenlik şeridi çekilerek yolun tek şeridi araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Çöken bölümün bir kısmı belediye ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: DHA