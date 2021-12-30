İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN-1 - Haberler
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İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT İstiklal Mahallesi 2663 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ESENYURT İstiklal Mahallesi 2663 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında fabrika binasından atlayan bir işçi yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN-1

İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN-1

İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN-1

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