Esenyurt'ta site yönetimini protesto ettiler

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir grup site sakini sitede yaşanan sorunlar ve eski yönetimin yeni site yöneticisine görevi devretmediğini öne sürerek mevcut yönetimi protesto etti.

Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan 860 dairelik sitede iddiaya göre site yönetiminde yaşanan sorunlar nedeniyle kayyum atandı. 6 ay sonunda sitede yönetici seçimi yapılarak yeni yönetici belirlendi ancak eski yönetici yönetimi devretmedi. Bir grup site sakini hem sitede yaşanan sorunlar hem de yönetimin devredilmemesine tepki göstererek site önünde toplanarak durumu protesto etti.

"HİÇBİR HİZMET ALAMIYORUZ"