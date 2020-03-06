: İstanbul esenyurt'ta kuyumcudan bilezik çalan şüpheli kamerada

06.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:04

Esenyurt'ta kuyumcudan bilezik çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bilezik çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 11 Ocak tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 14.50 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli bilezik bakmak istedi. Ardından şüpheli masada duran altın bileziği alarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kuyumcu sahibi H.A.H' nın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Hüseyin Ö.(27) 3 Mart Salı günü Esenyurt' ta yakalandı. Hüseyin Ö.' nün ifadesinde bileziği borcu olduğu için çaldığını aynı gün içerisinde 3 bin 600 liraya bileziği sattığını söylediği belirtildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin kuyumcuda masanın üzerinde duran altın bileziği çalıp kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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