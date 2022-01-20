İstanbul Esenyurt'ta bir dairede çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 408. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın son katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine apartman sakinleri binayı tahliye etti. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.