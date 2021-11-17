İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ - Haberler
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İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, aracıyla siteye girmek isteyen servis şoförü, motosiklete çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta, aracıyla siteye girmek isteyen servis şoförü, motosiklete çarptı. Duruma kızan şoför, yanlış park edilmiş motosikleti tekmeyle devirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan site girişinde yaşandı. Aracıyla siteye giriş yapmak isteyen servis şoförü, yanlış park edilmiş motosiklete sürttü. Araçtan inen şoför, öfkelenerek, motosiklete tekme atıp, devirdi. Şoför, daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Servis şoförünün ardından olay yerine gelen motosiklet sahibi, arkasından koştu. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ARACINA SÜRTTÜ DİYE MOTOSİKLETİ TEKMEYLE DEVİRDİ

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