İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler
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İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler

ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (2) alevli görüntülerErsan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

27.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:03
İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler

İSTANBUL-ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (2) alevli görüntüler

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler
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