İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
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İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

27.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:39
İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt, 'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
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