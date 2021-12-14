İSTANBUL-ESENYURT'TA 4 ÇOCUĞA MEZAR OLAN EVDE İNCELEMELER SÜRÜYOR - Haberler
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İSTANBUL-ESENYURT'TA 4 ÇOCUĞA MEZAR OLAN EVDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

İSTANBUL-ESENYURT'TA 4 ÇOCUĞA MEZAR OLAN EVDE İNCELEMELER SÜRÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta çıkan yangında 4 çocuğun hayatını kaybettiği evde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta çıkan yangında 4 çocuğun hayatını kaybettiği evde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta  4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yangınla ilgili olay yerinde inceleme sürüyor.

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