İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu tahmin edilen 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta sahte temizlik ürünlerinin bulunduğu depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu tahmin edilen 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını belirledi. Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen; 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan,3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünleri ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte temizlik ürünü ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden sergilendi.

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA 10 TON SAHTE TEMİZLİK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

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