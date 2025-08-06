İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 6 Ağustos Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenyurt elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-08-06 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mah. ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, BÜLBÜL, CENK KORAY, MARMARA, PIRILTI, İBİBİK ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN Mah. 260. sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU Mah. BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 348., 353., 358., 360., 361., 362., 364., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., BELDE, DOĞAN ARASLI, MANDIRA sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah 1655 sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1298., AHMET ARİF sk bölgelerinde 06/08/2025 09:00:00 - 06/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.