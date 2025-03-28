İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 28 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-28 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET ARİF sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk bölgelerinde 28/03/2025 09:00:00 - 28/03/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-28 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., OKURLAR sk / NAMIK KEMAL mah 19. sk / İNCİRTEPE mah 248., 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., 283., İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/03/2025 11:00:00 - 28/03/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.